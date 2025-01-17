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Gaziantep'te yeni evleneceklere müjde

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2025 yılı Ocak Ayı Toplantısı'nın 2'nci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur başkanlığında toplandı.

IHA17 Ocak 2025 Cuma 09:21 - Güncelleme:
Gaziantep'te yeni evleneceklere müjde
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Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen birleşimde toplamda 72 madde görüşülerek meclis üyelerinin oylarına sunuldu.

Büyükşehir, aile yılı olarak ilan edilen 2025 yılında nikah salonu ücreti almayacak.

Meclis toplantısında ek madde olarak aile kurumunun öneminin vurgulanması amacıyla 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu bünyesinde, 2025 yılında kıyılacak olan nikahlardan salon ücreti alınmaması ve dış nikahların ücretsiz olması oy birliği ile kabul edildi.

  • Gaziantep Belediye
  • 2025 Ocak Toplantı
  • Halil Uğur Başkanlığı

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