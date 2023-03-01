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Gaziantep'te yüksek ücret isteyen nakliye firmasına cezai işlem uygulandı

Gaziantep'te, yüksek fiyat talep eden bir nakliye firmasına cezai işlem uygulandı, 2 araç 15 gün trafikten men edildi.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 10:38 - Güncelleme:
Gaziantep'te yüksek ücret isteyen nakliye firmasına cezai işlem uygulandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın, ev taşımak için irtibat kurduğu taşıma şirketinin İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede belirlenen ev taşıma ücretinin üzerinde fiyat istediği şeklindeki şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

Söz konusu nakliye firması ile birlikte faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 25 bin 256 lira cezai işlem uygulanarak araçlar 15 gün trafikten men edildi.

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