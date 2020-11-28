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Gaziantep'te zehir tacirlerine eş zamanlı baskın: 33 gözaltı

Güvenlik güçleri, Gaziantep'te zehir tacirlerine baskın düzenledi. Çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i ise tutuklandı.

AA28 Kasım 2020 Cumartesi 09:09 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 09:13
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 33 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 433 gram uyuşturucu, 93 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız 7 tabanca ve iki tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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