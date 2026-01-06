İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0498
  • EURO
    50,475
  • ALTIN
    6155.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Gaziantep'te zehir tacirlerine geçit verilmedi

Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında son 1 ayda 184 şüpheli yakalandı, 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA6 Ocak 2026 Salı 12:42 - Güncelleme:
Gaziantep'te zehir tacirlerine geçit verilmedi
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında Aralık ayında yürüttüğü operasyonlarda 157 olaya müdahale etti. Operasyonlarda, 7 kilo 668 gram metamfetamin, 6 bin 361 adet uyuşturucu hap, 2 kilo 522 gram skunk, 1 kilo 10 gram kokain, 244 gram esrar, 7 kilo 500 gram kimyasal madde ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan aramalarda ise 22 bin 680 adet makaron, 4 bin 220 paket kaçak sigara, 71 adet elektronik sigara, 6 bin 497 adet elektronik malzeme, 140 adet akıllı saat, 114 adet cep telefonu, 74 adet tablet, 25 adet kamera, 15 adet sim kart, 15 kilogram kaçak çay ve 15 adet tarihi eser sikke bulundu.

Ayrıca 10 adet ruhsatsız tabanca ve 28 mermi ile 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve 35 fişek ele geçirildi. Kaçakçılıkta kullanıldığı tespit edilen 17 araca el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 167 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.