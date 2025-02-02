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Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü 19 yaralı

Gaziantep'te yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

AA2 Şubat 2025 Pazar 07:28 - Güncelleme:
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü 19 yaralı
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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı yol ayrımı yakınlarında yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazanın ardından tır ve otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Kazada yaralanan 20 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Nurdağı Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan otobüs muavini Veysel Feyda (37), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Otobüste bulunan çok sayıda yolcu ise havanın soğuk olması nedeniyle Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaza nedeniyle TAG Otoyolunun Adana-Nurdağı istikameti yaklaşık 2 saattir trafiğe kapalı.

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