İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2020 Cumartesi / 4 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6292
  • EURO
    9,3591
  • ALTIN
    461.546
  • BIST100
    1408.32
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gaziantep'teki faciada kahreden detay! Eski belediye başkanı normal odaya çıkmaya hazırlanıyormuş
Güncel

Gaziantep'teki faciada kahreden detay! Eski belediye başkanı normal odaya çıkmaya hazırlanıyormuş

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin koronavirüs yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybedenlerden biri olan eski Belediye Başkanı Ali Saffet Kanpolat'ın normal odaya çıkmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

DHA19 Aralık 2020 Cumartesi 14:54 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 14:59
ABONE OL

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi koronavirüs yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan patlama meydana geldi. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Gaziantep Valisi Davut Gül, 'Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor.' dedi.

Gaziantep'te özel hastanenin yoğun bakımında çıkan yangında hayatını kaybeden 9 kişiden biri olan Sekili Beldesi eski Belediye Başkanı ve Nizip Belediyesi Meclis Üyesi Ali Saffet Kanpolat’ın (64) normal odaya çıkmaya hazırlandığı öğrenildi.

Eski belediye başkanının kardeşi Mustafa Kanpolat, ağabeyinin durumunun iyiye gittiğini, en son 2 gün önce cep telefonu ile görüntülü görüştüklerini anlattı. Kardeş Kanpolat, yoğun bakımdan servise alınmaya hazırlanırken patlamada hayatını kaybeden ağabeyinin kendilerinden meyve suyu istediğini belirterek, ”10 gündür koronavirüs tedavisi görüyordu. Durumu iyiydi. Konuşmaya başlamıştı, canlı görüşme yaptık. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Bu olayda hayatını kaybetmesiyle büyük şok yaşadık” dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.