Gaziantep'teki feci kazada ölü sayısı 5'e çıktı

İslahiye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Kavşağı'nda İslahiye'den Hatay istikametine seyir halinde bulunan S.S. idaresindeki 67 EY 057 plakalı otomobil ile T.E.'nin kullandığı 06 BF 318 plakalı otomobil çarpışmış, meydana gelen kazada Sevgi Ekici, Emine Duman ve Meryem Uçar olay yerinde hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Duman ve Fevzi Duman'ın da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada yaralanan 10 kişiden 2'sinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.