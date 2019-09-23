Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi'nde 2 gün önce M.G'nin evinin önünde düzenlenen kına gecesinde, Eser Efsane'nin (32) bıçaklanarak öldürülmesi ve annesi Meryem Fidan'ın yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan M.G, eşi A.G, oğlu C.G ve kayınbiraderi G.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şahinbey ilçesinde cuma günü Eser ve D. Efsane çiftinin kına gecesinde, gelinin yakınları tarafından bıçaklanan damat, hayatını kaybetmiş, annesi de ağır yaralanmıştı.