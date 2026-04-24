İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2026 Cuma / 8 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,028
  • EURO
    52,7413
  • ALTIN
    6797.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

Gaziantep'teki memur ve aracıların rüşvet çarkı çöktü! 8 şüpheli için yolun sonu

Gaziantep'te eksik veya onaylanmaması gereken projelere rüşvet karşılığı onay verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 130 bin lira nakit paranın yanı sıra çok sayıda altın ve silah ele geçirilmişti.

AA24 Nisan 2026 Cuma 15:42 - Güncelleme:
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 21 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si memur 19 şüpheliden 14'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te 21 Nisan'da düzenlenen rüşvet operasyonunda, eksik veya onaylanmaması gereken projelere rüşvet karşılığında onay verdikleri belirlenen 2'si memur 19 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada 2 tüfek, tabanca, 19 çeyrek altın, 130 bin lira ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilmişti.

  • rüşvet operasyonu
  • Gaziantep
  • şüpheliler tutuklandı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.