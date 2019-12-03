12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7345
  • 6,3599
  • 272.466
  • 107929
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gaziantep'teki PKK/KCK'ya yönelik operasyon: Tutuklu sayısı 34'e yükseldi

Gaziantep merkezli 8 ilde, 14 Kasım'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 6'sı daha tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince haklarında adli kontrol kararı uygulanan 6 şüpheli için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

İtirazı değerlendiren 2. Sulh Ceza Hakimliğince, 6 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 5 zanlı, nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, hakkında itiraz üzerine tekrar yakalama kararı çıkarılan bir şüpheli de gözaltına alınarak, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gaziantep merkezli 8 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 14 Kasım'da düzenlenen operasyonda 54 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de aralarında bulunduğu 25 zanlı tutuklanmış, 29 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine ise 3 şüpheli daha tutuklanmıştı.

Yeni silahı Jask´ı tanıttı: Kesinlikle düşman için sürpriz olacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

29 Kasım'da rekor kırıldı: Tam 4,7 milyar TL

29 Kasım'da rekor kırıldı: Tam 4,7 milyar TL

Bakandan engellilere atama müjdesi

Bakandan engellilere atama müjdesi

Başkan Erdoğan veto etmişti! AK Parti'den açıklama

Başkan Erdoğan veto etmişti! AK Parti'den açıklama

"Türkiye'nin güvenlik endişelerinden kaynaklanıyor"

'Türkiye'nin güvenlik endişelerinden kaynaklanıyor'

'Nükleer Virginia'lar için 22 milyar dolarlık dev sözleşme

'Nükleer Virginia'lar için 22 milyar dolarlık dev sözleşme

İstanbul’un en iyi açık oto pazarı hangisi?

İstanbul’un en iyi açık oto pazarı hangisi?

Yargıtay'dan FETÖ davaları için emsal karar: 'Darbeden haberim yoktu' diyen asker...

Yargıtay'dan FETÖ davaları için emsal karar: 'Darbeden haberim yoktu' diyen asker...

Uzmanı konserve tüketimi için uyardı: Buna dikkat edin

Uzmanı konserve tüketimi için uyardı: Buna dikkat edin
 

POPÜLER HABERLER

Ankara´nın göbeğindeki okuldan skandal görüntüler

Ankara´nın göbeğindeki okuldan skandal görüntüler

Sosyal medyanın en soğuk espirileri

Sosyal medyanın en soğuk espirileri

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Karaya vurdu, karnından 100 kilo çöp çıktı!

Karaya vurdu, karnından 100 kilo çöp çıktı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA