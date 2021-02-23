Gaziantep'ten Suriye'ye 5 tır insani yardım gönderildi

AA 23 Şubat 2021 Salı 13:15 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 13:15

Şehitkamil ilçesi Çakmak Mahallesi'nde düzenlenen programda konuşan İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, insanın içini ısıtan hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini söyledi.

Temin edilen yardımları dualarla güvenli bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine göndereceklerini belirten Hazırlar, "Anadolu coğrafyası geçmişten bugüne ümmetin ve mazlumların umudu olan bir coğrafyadır. Yıllardır Suriyeli komşularına kucak açan, mülteciye sığınak, muhacire ensar olan cömert milletimiz aslında her türlü takdiri hak eden necip bir millet." dedi.

Hazırlar, sınırın hemen yanı başında Suriyelilerin ağır kış koşullarında yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İç çatışmalar nedeniyle yoğun bir göç alan ve sağlıklı barınak imkanı bulamayan kardeşlerimiz, zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor. Orada birtakım kurum ve kuruluşlar, çalışmalarını yoğunlaştırmış, imkanlarını seferber ederek oradaki kardeşlerimize destek olmaya çalışmıştır. Bizler de bundan hareketle il genelinde kampanya başlattık, hemşerilerimiz bu çağrımıza sahip çıktı. Çok kısa bir süre içinde bu tırları hazırladık. Bu yardım tırlarımızda, kardeşlerimize ulaştırmak amacıyla temel gıda, temizlik ve hijyen paketleri, giyim, ayakkabı gibi malzemeler var."

Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve yardım tırları Suriye'nin İdlib ve Azez bölgelerine uğurlandı.

Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Kaymakamı Tahin Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kampanyaya destek sağlayan kurum görevlileri katıldı.