İzmir'de önceki gün yapılan Gaziemir Belediye Meclis Toplantısı'nda konuşan Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz adeta itiraf gibi bir açıklamada bulundu.

Zenginobuz, 2010'daki üniversite sınavına sayılı günler kala arkadaşının daveti ile gittiği dershaneden aldığı sorularla matematikten full çektiğini söyledi. Sabah'ın haberine göre, Zenginobuz meclisteki konuşmasında, "Geçtiğimiz günlerde yapılan KPSS sınavında yine bir çocuk oyunu gibi bir şey yaşadık. ÖSYM Başkanı görevden alındı. Biz bunu ilk kez yaşamıyoruz. Benim girdiğim 2010'daki üniversite sınavında da benzer bir şey yaşamıştık. O zaman da bir dershane son anda ek ders koydu. Arkadaşlarım bana gelip, 'bizim dershane mantık sorularıyla ile ilgili ders koydu. Gitsek mi gitmesek mi?' dedi. Gitmeye karar verdik. Arkadaşlarım sağ olsun beni de çağırdı. Ben de kaçak öğrenci olarak gittim. Ben de 'bir bilgi bir bilgidir' deyip gittim. 'Mantık soruları 35-40 senedir çıkmıyor' dediler. Bizim dershane bu bilgiyi vermemişti. İyi ki son anda gitmişim. Yemin ediyorum sınavda gözlerim fal taşı gibi açıldı. 2 tane mantık sorusu çıktı. Matematikte birinci ve ikinci bölümde full çıkardım. O ders sayesinde oldu. 40 sene sonra mantık sorusu çıkacağı bilgisi birilerine nasıl ulaştıysa, işte bugün de aynı şey hala yaşanıyor" dedi.

AK PARTİ CEPHESİNDEN ÇOK SERT ELEŞTİRİ

Zenginobuz'u istifaya davet eden AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "İtiraf gibi açıklamada bulundu. Kendisine soruyoruz. Bu dershanenin adı ne? Dershaneye arkadaşlarının davet ettiğini söylüyor. Arkadaşları kim? Bu soruları yanıtlamasını bekliyoruz. Hem Gaziemir ve hem Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ile Gaziemir Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinden istifa etmelidir. Tüm Türkiye'deki gençlerden de özür dilemelidir" dedi.

KENDİSİNE DİĞER SORULAR DA GELDİ Mİ?

Atmaca, "Kendisine soruyoruz. Diğer sorular da geldi mi? Doğru cevapladığınız her soru on binlerce kişinin üstüne çıkartır. Türkiye'de 'kul hakkı yeniyor' diyor. Kul hakkının en babasını sen yemişsin zaten. Gidip dershanede bunu öğrenmişsin. Dolayısıyla hangi dershaneye gitti ve arkadaşları kimlerdi? Bu soruları bile önceden bilip doğru yanıtlaması üniversiteye girişini etkilemiştir. Şu an kendisi avukat. Belki de başka bir meslek sahibi olacaktı" diye konuştu.

Çıkan haberlerin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca'nın sorularını yanıtsız bırakan ve sus pus olan Zenginobuz adına Gaziemir Belediyesi'nin bir açıklama yayımlaması dikkat çekti.

NEDEN BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI?

AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Atmaca açıklamasında, "Kendisi avukat olmasına ve her konuda fikri olmasına rağmen konuşmasında dile getirdiği itiraflarla ilgili neden Gaziemir Belediyesi tarafından bir açıklama yapılmıştır? Birileri susmasını mı söyledi. Her fırsatta hak hukuk adaletten bahseden başkan yardımcısı, hak etmediği halde elde ettiği bilgilerle matematikten 40 yıldır sorulmayan 2 soruyu hatasız yaptığını söylüyor." dedi.

SORULARIMIZA DERHAL CEVAP VERMELİ

İzel Zenginobuz'un sorularına derhal cevap vermesi gerektiğini vurgulayan Atmaca, "Peki neden bu haksız bilgilere ortak olup kişisel çıkar elde etti? Kendisini davet eden arkadaşları kimlerdir? Davet edildiği dershanenin ismi nedir? Bedava peynir fare kapanında olacağına göre, kendisi bu kıyak karşılığında herhangi bir taahhüt yada hizmette bulunmuş mudur? Başka dersler ile ilgili de bilgi aldı mı? Bu iki soruyu tam yaptığı için aldığı puan, iki soruyu yapmaması durumunda kaç puan azalacaktır? Bu puan azalması neticesinde sıralamada kaç kişinin gerisine gelecektir?

Bu haksızlığa ortak olmak yerine, neden bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmadı? Bunca yıldır ortak olup faydalandığı haksız kazanım kendisini vicdanen rahatsız etti mi? Hakkını gasp ettiği, haksız bir şekilde önüne geçtiği gençlerden özür dileyecek mi? Ortak olduğu ve öznesi haline geldiği bu haksızlıktan dolayı bulunduğu görevlerden istifa etmeyi düşünüyor mu? Bu soruların cevaplarını kamuoyu olarak merak ediyor, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığını göreve çağırıyoruz" şeklinde açıklama yaptı.