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Gazilerin ''İstiklal Madalyaları'' mirasçılarına verilecek

Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen gazilerin mirasçılarına 'İstiklal Madalyası' verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA17 Aralık 2024 Salı 10:23 - Güncelleme:
Gazilerin ''İstiklal Madalyaları'' mirasçılarına verilecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, "Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen ekli listede adları yazılı gazilerin, aynı listede belirlenen mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesine, 66 sayılı İstiklal Madalyası Kanunu'nun ek 4'üncü ve ek 6'ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre, 1886 Erzincan doğumlu İsmail Nurettin İz'in İstiklal Madalyası torunu Tuğrul Caner İz'e, 1887 Aksaray doğumlu Durmuş Altınok'un madalyası torunu Muharrem Altınok'a, 1899 Pasinler doğumlu Kurban Yılmaz'ın madalyası torunu Metin Yılmaz'a, 1895 Huğlu doğumlu Ahmet Tokgöz'ün madalyası ise torunu Ahmet Tokgöz'e takdim edilecek.

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