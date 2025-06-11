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Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, AK Parti'li Meclis Üyesi Eray Karadeniz belediye başkanvekili seçildi.

AA11 Haziran 2025 Çarşamba 11:07 - Güncelleme:
Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti
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Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye başkanvekili seçimi için toplandı.

Meclis 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkanvekili seçimi için AK Parti, Meclis Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Eray Karadeniz'i, CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi.

Adayların ilk iki turda salt çoğunluğu elde edememesi üzerine yapılan 3. tur oylamada, AK Parti'li Karadeniz 21 oy alarak başkanvekili seçildi. CHP'li Topaloğlu ise 16 oy aldı.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLİĞİNE MECLİS ÜYESİ AHMET ŞAHİN SEÇİLDİ

Büyükçekmece Belediye Meclisi, Meclis İkinci Başkanvekili Ayşe Banu Eraslan'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu, Meclis Üyesi ve Meclis Birinci Başkanvekili Ahmet Şahin'i; AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı'yı aday gösterdi. Ardından adaylar için gizli oylamaya geçildi.

İlk iki turda üçte iki çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 36 oyun 22'sini alan Şahin, Belediye Başkan Vekili seçildi.

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