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Gaziosmanpaşa Belediyesi pes dedirtti! İhale skandala dönüştü

Gaziosmanpaşa Belediyesi 18 milyon TL'lik kültür sanat organizasyonu ihalesi yaptı. 'Pazarlık usulü' yapılan ihale Maslak Oto Sanayi Sitesi'ndeki oto alım satım ve tamir yapan şirkete verildi. Skandala tepki yağdı.

Akşam Gazetesi9 Aralık 2024 Pazartesi 08:21 - Güncelleme:
Gaziosmanpaşa Belediyesi pes dedirtti! İhale skandala dönüştü
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CHP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin ihalesi skandala dönüştü. Belediyeye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 7 Ağustos 2024'te 'Kültür sanat programları organizasyonu' ihalesi yapıldı. İhale 'Doğal afetler ve salgın hastalıklar' gibi acil durumlarda devreye giren '21 B' maddesine göre pazarlık usulü düzenlendi. 19 milyon 20 bin 166 TL bedel biçilen ihale 18 milyon 875 bin TL'ye davet edilen tek firmaya verildi.

13 AY ÖNCE KURULMUŞ

Adrese teslim ihaleyi alan şirket dikkat çekti. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Kültür ve sanat organizasyon ihalesini kazanan şirketin 'Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösterdiği ve faaliyet alanının otomotiv ve oto bakım hizmetleri olduğu görüldü. 750 bin TL sermaye ile 13 Temmuz 2023'te yani ihaleyi almadan 13 ay önce kurulan şirketin kültür sanat faaliyetlerinin bulunmadığı ortaya çıktı. Şirketin faaliyet bölümünde şunlar yer alıyor: "Otomobil, kamyon, otobüs, minibüs ve benzeri araçların tamirini, yedek parça, modernizasyonu ve teknik kontrollerini yapmak."

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