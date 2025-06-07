İBB soruşturmasının şüphelisi Aziz İhsan Aktaş'ın itirafları, Gaziosmanpaşa Belediyesi'ndeki rüşvet skandalını da gözler önüne serdi.

İstanbul TEM'de yer alan Güven-Elif OHT A.Ş. şirketi adına Karayolları'ndan kiralanmış olan benzinlik ve AVM inşaatı bulunan işletmenin Elif LPG ve Güven Asfalt AŞ'nin olduğu tespit edildi. Benzinliğin ruhsatı için 300 bin dolar istenerek alındığı belirlendi.

Aktaş, "2024 yerel seçimlerinden önce istasyona elektrik hattı çekmek için kazı izni adına Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden izin verilmesini talep etmiştik. Yerel seçimlerden sonra belediyeyi CHP kazanınca bizim talebimizi yanıt vermek hususunda süreci uzattılar. Baki Aydöner ve Seza Büyükçulha, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile görüşerek belediye başkanının 300 bin dolar verilmesi halinde izin vereceğini söyleyince Gürkan Dölekli, işletme müdürümüz Özer Ayık aracılığıyla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye 300 bin dolar para verdiğini ve parayı Özer Ayık'ın teslim ettiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Sabah'ın haberine göre, Aktaş, "Bana parayı verdikten sonra bu olayı anlattı. Para teklifini Baki Aydöner ve Seza Büyükçulha iletmiş. Seza Büyükçulha'yı, Gürkan Dölekli aracılığıyla tanıdım. Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşıdır. Bahsettiğim bu benzinliğimiz için akaryakıt ruhsatı alma sürecinde İBB Ruhsat Komisyonu toplanmadı. Birçok istasyon ruhsat almak için bu komisyonun toplanmasını bekliyordu. Hatırladığım kadarıyla temmuz-ağustos tarihinde ilk komisyon toplandı ancak ruhsat verilmedi. Belediyenin, istasyonun bulunduğu alanda imar konusunda yetkisi bulunmamaktadır. Müracaatı yaptığımızda AVM inşaatı bahane edilerek ilk toplantıda ruhsat verilmedi. Gürkan, kazı izninde olduğu gibi ruhsat izninde de İBB'nin para talep ettiğini, bu talebi ileten kişinin Seza Büyükçulha olduğunu ve bunun üzerine 200 bin dolar para verdiğini söyledi" dedi.

KAPALIÇARŞI'DA TESLİM ALINDI

Soruşturma dosyasındaki incelemelerle Aktaş'ın ifadeleri doğrulandı. İddialara ve yapılan tespitlerine göre; 300 bin doların tedariki konusunda Güven Asfalt'ın finans müdürü Burak Bayrak'ın Ankara'da bir dövizciden Kapalıçarşı'da bulunan bir dövizciye göndererek Özer Ayık'ın bu parayı teslim almasının sağlandığı, alınan paranın ise Özer Ayık tarafından bizzat Hakan Bahçetepe'ye verildiği saptandı. Özer Ayık'ın incelenen HTS kayıtlarında, cep telefonunun sekiz farklı tarihte Kapalıçarşı'nın bulunduğu İstanbul Fatih İlçesi'nde baz kayıtları olduğu tespit edildi.

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