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Gaziosmanpaşa'da AK Parti'nin oyu CHP diye okundu: Küçük çocuk fark etti!

Gaziosmanpaşa ilçe seçim kurullarının 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayılıyor. Seçim sonrası oy sayımında bulunan sandık görevlisinin AK Parti'ye verilen oyu 'CHP' diye okuması üzerine, müşahitler arasında bulunan çocuğun müdahale ettiği görüntüler ortaya çıktı.

4 Nisan 2024 Perşembe 01:44 - Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'da AK Parti'nin oyu CHP diye okundu: Küçük çocuk fark etti!
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Türkiye, 31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Sonuçların birbirine çok yakın geldiği yerlerdeyse, adaylar ilçe kurullarına oy sayımına ilişkin itirazlarda bulunuyor.

AK PARTİ'YE AİT OY "CHP" DİYE OKUNDU, MÜŞAHİTLERİN YANINDA BULUNAN ÇOCUK FARK ETTİ

Bu kapsamda oyların yeniden sayılmasına karar verilen İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde muhalefet medyasının oluşturduğu kargaşa ve bilgi kirliliği sürerken, 31 Mart'ta sandıklar açıldıktan sonra başlayan oy sayımına ait bir görüntü ortaya çıktı.

Oy sayımında bulunan sandık görevlisinin AK Parti'ye verilen oyu "CHP" diye okuması üzerine, müşahitler arasında bulunan çocuğun müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARADAKİ FARK 879, GEÇERSİZ OY 8796

Toplamda 1030 sandığın kurulduğu Gaziosmanpaşa'da, 274 bin 897 seçmen oy kullanmış ve oyların 266 bin 101'i geçerli sayılmıştı.

31 Mart akşamı yapılan sayımda, CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe yüzde 40,45 oranla 107 bin 636 oy alırken, AK Parti'nin adayı ve mevcut belediye başkanı Hasan Tahsin Usta %40,12 oranla 106 bin 757 oya ulaştı.

Aradaki farkın 879 olarak kayıtlara geçtiği ilçede CHP önde görünse de, 8 bin 796 oyun geçersiz sayılması nedeniyle AK Parti'nin itiraz başvurusunda bulundu.

İtirazın kabul edilmesi sonrası Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda oyların yeniden sayımı saat 11.00 itibarıyla başladı.

OY PUSULALARININ YENİDEN SAYIMINA ARA VERİLDİ

Gaziosmanpaşa ilçe seçim kurullarının 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımına saat 23.00 itibarıyla ara verildi.

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