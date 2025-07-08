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Gaziosmanpaşa'da akılalmaz vahşet: Benzin döküp ateşe verdi

Gaziosmanpaşa'da cep telefonu gasbedilen engelli oğlunun, şikayetçi olduğu şüpheli tarafından üzerine kimyasal sıvı dökülerek yakıldığını iddia eden kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

AA8 Temmuz 2025 Salı 09:30 - Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'da akılalmaz vahşet: Benzin döküp ateşe verdi
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Alınan bilgiye göre, Mehmet Nuri Sanduvaç, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunda, işitme ve konuşma engelli oğlu Ahmet Sanduvaç'ın (38), cep telefonunu gasbettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu kişi tarafından üzerine kimyasal sıvı dökülerek ateşe verildiğini öne sürdü.

Mehmet Nuri Sanduvaç, bu kapsamda savcılıkta verdiği ifadesinde, 5 Haziran'da Karayolları Mahallesi'nde Ö.A. isimli kişi tarafından oğlunun cep telefonunun zorla alındığını, bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi olduklarını anlattı.

Bu olaydan sonra Ö.A'nın 9 Haziran'da oğlunun önünü keserek şikayetini geri almasını istediğini ifade eden Sanduvaç, konuşma engelli oğlunun da telefonunu geri istediğini işaret yoluyla anlatmaya çalıştığını, bunun üzerine şüphelinin oğlunun yüzünün ve vücudunun bir kısmına gelecek şekilde kimyasal madde atarak ateşe verdiğini ileri sürdü.

Sanduvaç, bu olay nedeniyle oğlunun yaralandığını, hastanede tedavi altına alındığını kaydederek, oğluna zarar veren Ö.A. isimli şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğunu belirtti.

Bu arada, olay nedeniyle yaklaşık 3 hafta hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan Ahmet Sanduvaç'ın, Salı günü hastanede elinden bir operasyon daha geçireceği öğrenildi.

Öte yandan, olay sonrası Ahmet Sanduvaç'ın üstü çıplak halde evinin önüne geldiği ve kardeşi tarafından üzerinde örtüyle hastaneye götürüldüğü anlar çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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