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Gaziosmanpaşa'da asansör faciası: 1 ölü

Gaziosmanpaşa'daki bir rezidansın asansöründe mahsur kaldıktan sonra kurtarılmaya çalışılırken boşluğa düşen kişi hayatını kaybetti.

AA14 Haziran 2024 Cuma 06:58 - Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'da asansör faciası: 1 ölü
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Karadeniz Mahallesi'ndeki bir rezidansta asansöre binen Ersin Öztürk (64), asansörün arızalanması sonucu mahsur kaldı.

Görevlilerin teknik servise haber vermesinin ardından kurtarılmaya çalışılan Öztürk, asansörden çıkmak istersen boşluğa düştü.

Yaklaşık 30 metre yüksekten düşen Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri Öztürk'ün cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Asansörün arızalanmasının ardından müdahale için gelen teknik servis personeli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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