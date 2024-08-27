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Gaziosmanpaşa'da başladı, Küçükçekmece'de bitti: 1'i ağır 5 yaralı

Gaziosmanpaşa'da hırsızlık şüphesiyle polisten kaçan kamyonet sürücüsüyle polis arasındaki kovalamaca, Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda kamyonet sürücüsünün önünde seyir eden araca çarpmasıyla son buldu. Çarpanın etkisiyle kamyonette bulunan 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

IHA27 Ağustos 2024 Salı 07:00 - Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'da başladı, Küçükçekmece'de bitti: 1'i ağır 5 yaralı
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Kaza, saat 03.45 sıralarında Küçükçekmece E-5 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziosmanpaşa'da polisin hırsızlık şüphesiyle durdurmaya çalıştığı 09 K 9737 plakalı kamyonet sürücüsü, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Çok sayıda ekip arabasını peşine takan içinde 5 kişinin olduğu kamyonet, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonrası Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda önünde seyir halinde olan 1 otomobil ve panelvan minibüse çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan hırsızlık şüphelisi 4 kişi yaralanırken sürücü ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, orta şeridi trafiğe kapatarak akışı yan yoldan sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaşanan kazada polisten kaçan kamyonet bir otomobil ve panelvan minibüste hasar meydana geldi. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis ekipleri kapanan yolu tekrardan trafiğe açtı.

Ekipler kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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