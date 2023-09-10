Gaziosmanpaşa'da bir kadın araca bindirilerek kaçırıldı: O anlar kameraya yansıdı

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi General Aldoğan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kız kardeşiyle yürüyen kadının yanına yaklaşan araçtan inen kişi kadını zorla araca bindirdi.

Araçtakiler daha sonra hızla olay yerinden uzaklaşırken söz konusu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olayın görgü tanıklardan Aykut Aykut, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kişinin apar topar kadını araca aldığını anlatarak, "Arabaya attı hızlı bir şekilde aşağı gitti. Kadın biraz bağırdı. Etrafta birleri vardı. Engel olunabilirdi ama kimse bir şey yapmadı. Yanındaki de şoktaydı." diye konuştu.

Zorla araca bindirilen kadının kız kardeşinin çalıştığı iş yerinin sahibi Ayhan Çalışkan, o gün iş yerine ablasıyla birlikte geldiklerini anlatarak, "Ablasıyla geldiler. 'Bizim işimiz çıktı' dediler. Ablasını kaçırmışlar. Panik halindeydi." dedi.

Bu arada yaşanan anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Söz konusu olayla ilgili emniyete herhangi bir müracaatın bulunmadığı öğrenildi.