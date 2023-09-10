İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2023 Pazar / 25 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,84
  • EURO
    28,7661
  • ALTIN
    1655.92
  • BIST100
    8325.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gaziosmanpaşa'da bir kadın araca bindirilerek kaçırıldı: O anlar kameraya yansıdı
Güncel

Gaziosmanpaşa'da bir kadın araca bindirilerek kaçırıldı: O anlar kameraya yansıdı

Gaziosmanpaşa'da kız kardeşiyle caddede yürüyen kadının zorla araca bindirilerek götürüldüğü anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA10 Eylül 2023 Pazar 16:22 - Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'da bir kadın araca bindirilerek kaçırıldı: O anlar kameraya yansıdı

HABERİN
VİDEOSU
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi General Aldoğan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kız kardeşiyle yürüyen kadının yanına yaklaşan araçtan inen kişi kadını zorla araca bindirdi.

Araçtakiler daha sonra hızla olay yerinden uzaklaşırken söz konusu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olayın görgü tanıklardan Aykut Aykut, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kişinin apar topar kadını araca aldığını anlatarak, "Arabaya attı hızlı bir şekilde aşağı gitti. Kadın biraz bağırdı. Etrafta birleri vardı. Engel olunabilirdi ama kimse bir şey yapmadı. Yanındaki de şoktaydı." diye konuştu.

Zorla araca bindirilen kadının kız kardeşinin çalıştığı iş yerinin sahibi Ayhan Çalışkan, o gün iş yerine ablasıyla birlikte geldiklerini anlatarak, "Ablasıyla geldiler. 'Bizim işimiz çıktı' dediler. Ablasını kaçırmışlar. Panik halindeydi." dedi.

Bu arada yaşanan anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Söz konusu olayla ilgili emniyete herhangi bir müracaatın bulunmadığı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.