Gaziosmanpaşa'da CHP provokasyonu! Oyların sayılmasına engel oluyorlar

Gaziosmanpaşa 1, 2. ve 3. İlçe Seçim Kurullarının, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımına başlandı. Polis ekiplerinin, girişleri bariyerlerle kapattığı merkeze gerekli izni olanlar dışında kimse alınmadı. Partileri tarafından ismi bildirilen kişiler kimlik kontrolü yapıldıktan sonra sayımı tribünden izlemek üzere salona girdi. Sayımın ardından farklı sonuç tespit edilen seçim torbaları için düzenlenen tutanaklar Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenecek.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Seçim İşleri Başkanı Muammer Birdal, yaptığı açıklamada, Gaziosmanpaşa'da seçimlerde 800 oy fark olduğunu söyledi.

Birdal, "Ancak biz hukuki olarak bazı somut deliller elde ettik ve bununla ilgili de İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunduk. İlçe Seçim Kurulu bizi haklı gördü ve taleplerimizi kabul etti. CHP örgütü ise buna itiraz etti ve konuyu İl Seçim'e taşıdı. İl Seçim de CHP'nin itirazlarını yerinde bulmadı ve bizi haklı gördü." dedi.

Karar üzerine oy sayımı için geldiklerini dile getiren Birdal, şunları kaydetti:

"CHP örgütü şiddet uyguluyor, kavga ediyor. Mahkeme kararını uygulatmamaya çalışıyor. Görüyorsunuz arkada bize baskı yapmaya, hakimleri yıldırmaya, susturmaya çalışıyorlar. Şu anda sayım başlamış ve içeride devam ediyor. Hukukun uygulanmasını istiyoruz. Milletin iradesi sandığa nasıl girmişse, öyle çıkmasını istiyoruz. Hukuksuz bir uygulamayı hukuka aykırı hareketle, şiddetle bu olayı söndürmeye çalışıyorlar. İnşallah hukukun uygulanmasını sağlamaya çalışacağız."

CHP OYLARI SAYDIRMIYOR



Gaziosmanpaşa'da AK Parti'nin itirazıyla oyların yeniden sayılması talebinin kabul edilmesine rağmen, CHP'liler yeniden sayım işlemini engellemeye çalıştılar. AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Adem Yıldırım seçim kurulundan yaptığı açıklamada, "Gaziosmanpaşa'da ilçe seçim kurulunun ve itiraz üzerine verilen il seçim kurulu kararının saat 10:00 da uygulanmasına karar verilmiş olup saat 11:15 olmasına rağmen CHP'li partililerin hakime ve kurula baskı yaparak sayım işlemini engellemeye çalışmaktadırlar. Oysa yapılan iş sadece mahkeme kararının uygulanma işidir. CHP'liler neden mahkeme kararını uygulatmak istemiyor anlamakta zorluk çekiyoruz" sözleriyle yaşanan durumu kamuoyu ile paylaştı.