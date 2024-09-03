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Gaziosmanpaşa'da cinayet

Gaziosmanpaşa'da, aralarında husumet bulunan şüpheli tarafından silahla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA3 Eylül 2024 Salı 10:24 - Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'da cinayet
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Alınan bilgiye göre, 1 Eylül'de Hakan Çelik ile aralarında husumet bulunan İnan E. Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İnan E. tabancayla ateş ederek, Çelik'i yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çelik, hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ağır yaralı Çelik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, çalışma sonucu olayın faili İnan E'yi kullandığı tabancayla yakaladı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, ikili arasında yaşanan tartışma ile şüphelinin Çelik'e silahla ateş ettiği anlar yer aldı.

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