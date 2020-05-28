Gaziosmanpaşa'da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Gaziosmanpaşa cuma namazı kılınacak camiler

28 Mayıs 2020 Perşembe 18:04 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 18:04

Gaziosmanpaşa'da cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Gaziosmanpaşa'da cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Gaziosmanpaşa cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Gaziosmanpaşa için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Gaziosmanpaşa ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

GAZİOSMANPAŞA'DA CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

AZİZLER CAMİİ

EHLİ BEYT CAMİİ

EVLİYA ÇELEBİ MESCİDİ

FATİH CAMİİ

HİLAL CAMİİ

KÜÇÜKKÖY MERKEZ CAMİİ

MERKEZ CAMİİ

TEPEBAŞI YILDIZ CAMİİ

VALİDESUYU CAMİİ

YILDIZTABYA MİMAR SİNAN CAMİİ

HACI VEYİS CAMİİ

KARADENİZ MAH. VAHDET CAMİİ

YILDIZTABYA CAMİİ

PAZARİÇİ SAADET CAMİİ

DÖRTYOL CAMİİ

BERAAT CAMİİ

KARADENİZ SPOR KULÜBÜ TESİSLERİ

ALBAYRAK SPOR TESİSLERİ

SEDAT BALKANLI SPOR TESİSLERİ

KÜÇÜKKÖY SPOR HALI SAHA TESİSLERİ

500 EVLER SPOR TESİSLERİ