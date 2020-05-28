Gaziosmanpaşa'da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Gaziosmanpaşa cuma namazı kılınacak camiler

Gaziosmanpaşa'da cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Gaziosmanpaşa'da cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Gaziosmanpaşa cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Gaziosmanpaşa için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Gaziosmanpaşa ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.
GAZİOSMANPAŞA'DA CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.GAZİOSMANPAŞA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
AZİZLER CAMİİ
EHLİ BEYT CAMİİ
EVLİYA ÇELEBİ MESCİDİ
FATİH CAMİİ
HİLAL CAMİİ
KÜÇÜKKÖY MERKEZ CAMİİ
MERKEZ CAMİİ
TEPEBAŞI YILDIZ CAMİİ
VALİDESUYU CAMİİ
YILDIZTABYA MİMAR SİNAN CAMİİ
HACI VEYİS CAMİİ
KARADENİZ MAH. VAHDET CAMİİ
YILDIZTABYA CAMİİPAZARİÇİ SAADET CAMİİ
DÖRTYOL CAMİİ
BERAAT CAMİİ
KARADENİZ SPOR KULÜBÜ TESİSLERİ
ALBAYRAK SPOR TESİSLERİ
SEDAT BALKANLI SPOR TESİSLERİ
KÜÇÜKKÖY SPOR HALI SAHA TESİSLERİ
500 EVLER SPOR TESİSLERİİLÇE İLÇE İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER