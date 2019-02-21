11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3266
  • 6,0458
  • 229.22
  • 101.971
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gaziosmanpaşa'da depremin ardından çatlakların oluştuğu bina boşaltıldı

Gaziosmanpaşa'da, merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından 5 katlı bir binada çatlaklar oluştu

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gaziosmanpaşa'da, merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından 5 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Binadakiler polis ve belediye ekiplerince tahliye edildi. Bina çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Ekiplerin binayla ilgili incelemesi sürüyor

''Sen Türkiye´nin değil, dünyanın liderisin''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

NYT'den İsrail iddiası: Devlet eliyle yapıldı

NYT'den İsrail iddiası: Devlet eliyle yapıldı

En az 70 alan mülakata çağrılacak

En az 70 alan mülakata çağrılacak

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

Ankara'da kışlada patlama: Yaralı askerlerimiz var

Ankara'da kışlada patlama: Yaralı askerlerimiz var

Marmara ve Ege'de korkutan deprem

Marmara ve Ege'de korkutan deprem

İP'te Maltepe anlaşmazlığı: MHP'nin adayını destekleyeceğiz

İP'te Maltepe anlaşmazlığı: MHP'nin adayını destekleyeceğiz

İngiltere'den Brexit uyarısı: Felaket olur

İngiltere'den Brexit uyarısı: Felaket olur

CHP'li vekilden partisine 'Buca tepkisi': Ahlaka ve onura yakışmaz

CHP'li vekilden partisine 'Buca tepkisi': Ahlaka ve onura yakışmaz
 

POPÜLER HABERLER

CHP seçim otobüsü, tanzim satış noktasında Barış Manço´nun şarkısını çalarak vatandaşla dalga geçti

CHP seçim otobüsü, tanzim satış noktasında Barış Manço´nun şarkısını çalarak vatandaşla dalga geçti

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

Borcu olanlar dikkat! Faiz alınmayacak

Borcu olanlar dikkat! Faiz alınmayacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA