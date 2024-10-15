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Gaziosmanpaşa'da hastane bahçesinde arbede

İstanbul Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde hastane acil servisine gelen grup arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlikte havaya ateş açılması üzerine polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

IHA15 Ekim 2024 Salı 06:59 - Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'da hastane bahçesinde arbede
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Olay, gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavi olduğu esnada acil servise gelen grup arasında gerginlik yaşandı. Bu gerginlik esnasında iddiaya göre bir şüpheli havaya silahla ateş açtı. Silah sesleri çevrede paniğe neden oldu. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı. Çekilen görüntüde havaya ateş açılan anlar kameraya yansıdı. Ateş açan kişinin şüpheli mi yoksa sivil polis mi olduğu anlaşılamazken çevredeki vatandaşların konuşmaları ve paniği ekrana yansıdı.

Kavgaya ilk müdahale hastane polisi tarafından yapılırken, daha sonrasında hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Şüphelilerden bazıları koşarak kaçarken polis ekipleri 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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