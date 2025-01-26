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Gaziosmanpaşa'da İETT faciası can aldı: Dehşet anlar kameraya yansıdı

Gaziosmanpaşa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Nergül Taşgöz'e İETT otobüsü çarptı. Taşgöz'ün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

AA26 Ocak 2025 Pazar 17:35 - Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'da İETT faciası can aldı: Dehşet anlar kameraya yansıdı
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21 Ocak'ta Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nergül Taşgöz (65), Edirnekapı-Gaziosmanpaşa seferini yapan İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Taşgöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü V.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Taşgöz'ün yaşamını yitirdiği kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, İETT otobüsünün yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Taşgöz'e çarpması yer aldı.

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