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Gaziosmanpaşa'da iş adamına güpegündüz silahlı saldırı

Gaziosmanpaşa'da iş yerinden ayrılan iş adamına, kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından aracı içerisinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan iş adamı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

IHA4 Ağustos 2023 Cuma 13:36 - Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'da iş adamına güpegündüz silahlı saldırı
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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bir işyerinin otoparkında meydana geldi. İddialara göre, iş yerinden çıkış saatlerini uzun zaman gözetleyen saldırganlar, çıkış yaptıktan sonra iş adamına pusu kurdu. Hedefindeki kişinin, yola çıkmak için diğer araçların geçmesini beklediği sırada otomobilin yanına gelen kimliği belirlenemeyen saldırgan, arabanının kapalı camından içeri defalarca ateş edip olay yerinden hızla uzaklaştı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, mermilerin hedefi olan adam yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kasıklarından vurulan adam ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Aynı araçta bulunan iş yerinin muhasebecisi, saldırıdan yara almadan şans eseri kurtuldu. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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