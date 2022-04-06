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Gaziosmanpaşa'da fabrikanın çamaşır suyu kazanı patladı

Gaziosmanpaşa'da bir fabrikanın çamaşır suyu kazanı patlarken, yoğun kokudan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Çevredekilerde endişeye neden olan olayın ardından fabrikaya, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA6 Nisan 2022 Çarşamba 07:05 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 07:31
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Olay, Karayolları Mahallesinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Akdoğan Caddesinde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çamaşır suyu kazanı patladı. Patlayan çamaşır suyu kazanından yayılan yoğun koku üzerine vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, durum AFAD ekiplerine de bildirdi. Kısa sürede fabrikaya gelen AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri ile birlikte fabrikada önlem alarak inceleme yaptı. Patlamanın ardından yayılan koku nedeniyle, fabrikada görevli 2 gece bekçisinin etkilendiği öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kokudan etkilenen çalışanlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Fabrikadan yayılan kokunun, çevre ilçelerden de hissedildiği öğrenildi. Ekiplerin fabrikadaki incelemesi devam ediyor.

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