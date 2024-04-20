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Gaziosmanpaşa'da korku dolu anlar! Böyle görüntülendi

Gaziosmanpaşa'da dün akşam saatlerinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bölgedeki 30 bina ve 114 kişi tahliye edildi. Toprak kaymasının yaşandığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

IHA20 Nisan 2024 Cumartesi 10:47 - Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'da korku dolu anlar! Böyle görüntülendi
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Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta dün saat 19.30 sıralarında toprak kayması meydana geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül "Önce 14 ev boşaltılmıştı şu an itibariyle 30 ev boşaltıldı. Bu evlerin normalde de boşaltılması lazımdı. Bunlar toplamda 114 kişiye denk geliyor. Şu an yaptığımız, evlerde yaşayanların kiracı mı ev sahibi mi bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Bugün ve yarın içerisinde kiracı olanları kiraya, ev sahibi olanları da ev sahibi olacak şekilde kalıcı olarak evlerine çıkartacağız" dedi.

Toprak kaymasının yaşandığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gaziosmanpaşa'da toprak kayması... İstanbul Valisi Gül: Vatandaşlarımızı kalıcı olarak evlerine çıkartacağız

Gaziosmanpaşa'da toprak kayması!

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