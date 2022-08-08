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Gaziosmanpaşa'da motosiklet tamirhanesinde yangın

Gaziosmanpaşa'da motosiklet tamirhanesi olarak kullanılan işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA8 Ağustos 2022 Pazartesi 07:00 - Güncelleme:
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Karayolları Mahallesi 576. Sokak'taki 4 katlı binanın işyeri olarak kullanılan giriş katındaki motosiklet tamirhanesinde sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının geç saatlerde 2 kişi tarafından tamirhanenin camı kırılarak içeriye yanıcı madde atılmasıyla çıktığı iddia edildi.

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