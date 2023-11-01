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Gaziosmanpaşa'da pompalı tüfekle saldırı: 3 polis ve 1 bekçi yaralı

Gaziosmanpaşa'da, pompalı tüfekle ateş açtığı 3 polis memuru ve 1 bekçiyi yaralayan şüpheli, özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 11:05 - Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'da pompalı tüfekle saldırı: 3 polis ve 1 bekçi yaralı
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Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde Adem D'nin pompalı tüfekle havaya ateş açtığını gören çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Sokağa gelen polis ekipleri, pompalı tüfekle bekleyen şüpheliye teslim olması için uyarıda bulundu.

Uyarılara rağmen kaçtığı evinin penceresinden polislere tüfekle ateş açan Adem D, 3 polis memuru ile 1 bekçiyi çeşitli yerlerinden hafif yaraladı.

Tüfeğini sokağa atarak yan binaya kaçan şüphelinin yakalanması için olay yerine özel harekat polisleri gönderildi.

Adem D, kaçtığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ekiplerin sokakta ve evde yaptıkları incelemede 2 pompalı tüfek, 2 şarjör ile 22 kartuş ele geçirildi.

Şüpheli Adem D'nin çok sayıda suçtan emniyette kaydı olduğu öğrenildi.

Bu kişinin polisteki işlemleri sürüyor.

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