İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2024 Cuma / 8 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,297
  • EURO
    37,499
  • ALTIN
    2914.8
  • BIST100
    9053.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Gaziosmanpaşa'da sahte içki faciası: 2 ölü

Gaziosmanpaşa'da sahte içki nedeniyle zehirlenen 6 kişiden 2'sinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda tekel bayii mühürlenerek kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışı yapan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

IHA11 Ekim 2024 Cuma 14:45 - Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'da sahte içki faciası: 2 ölü
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde bir kişinin sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bilgisini aldı. Yapılan incelemelerde, zehirlenen Engin T. tedavi gördüğü hastanede bir gün sonra hayatını kaybettiği tespit edildi. Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri 1 ila 9 Ekim arasında benzer şikayetlerle 5 kişinin daha hastanelere başvurduğunu belirledi.

SAHTE İÇKİDEN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi gören Halim F. de hayatını kaybederken, Hakan T. ve Semih K.'nin tedavileri devam ediyor. Yemliha K. ve Serdar Ş.'nin ise taburcu edildikleri öğrenildi. Olayla ilgili yapılan operasyonda sahte içkilerin satın alındığı iş yerinin sahibi Anıl A. ve Özgür T. ise gözaltına alındı. "Taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Sahte içki satışı yapan bayinin ruhsatı olmadığı ortaya çıktı. Bayi, Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlendi.

"BURASI 10 GÜNDÜR KAPALI"

Olayla ilgili süreci anlatan esnaf Yahya Arslan, "Bizim komşu olarak herhangi bir şeyden haberimiz yoktu. Fakat, polis ekipleri arama yapmak için geldikleri zaman benim de ifademe başvurdular. Sahte alkolden ölenlerin olduğunu duyduk. Burası 10 gündür kapalı" şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.