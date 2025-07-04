Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kanlı hesaplaşma: Küfürleşme cinayetle bitti

Bağlarbaşı Mahallesi Çimenzar Sokak'ta gece saatlerinde Cengiz Taş (42) ile Ş.A.T. (19) ve A.K. (20) arasında, Taş'ın oğluyla yaşadıkları küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.

Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Ş.A.T. tarafından silahla vurulan Taş, ağır yaralandı. Taş'ın yanında bulunan F.T'nin silahla karşılık vermek istediği iki şüpheli olay yerinden kaçtı.

F.T tarafından hastaneye götürülen Cengiz Taş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, üzerinde tabanca ve bıçak bulunan F.T'yi gözaltına aldı.

Ekipler, 15'er suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheliler Ş.A.T. ve A.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.