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Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kanlı hesaplaşma: Küfürleşme cinayetle bitti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. 42 yaşındaki Cengiz Taş, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili 2 şüpheliyi arıyor.

AA4 Temmuz 2025 Cuma 20:07 - Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kanlı hesaplaşma: Küfürleşme cinayetle bitti
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Bağlarbaşı Mahallesi Çimenzar Sokak'ta gece saatlerinde Cengiz Taş (42) ile Ş.A.T. (19) ve A.K. (20) arasında, Taş'ın oğluyla yaşadıkları küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.

Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Ş.A.T. tarafından silahla vurulan Taş, ağır yaralandı. Taş'ın yanında bulunan F.T'nin silahla karşılık vermek istediği iki şüpheli olay yerinden kaçtı.

F.T tarafından hastaneye götürülen Cengiz Taş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, üzerinde tabanca ve bıçak bulunan F.T'yi gözaltına aldı.

Ekipler, 15'er suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheliler Ş.A.T. ve A.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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