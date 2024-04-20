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  • Gaziosmanpaşa'da toprak kayması... İstanbul Valisi Gül: Vatandaşlarımızı kalıcı olarak evlerine çıkartacağız
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Gaziosmanpaşa'da toprak kayması... İstanbul Valisi Gül: Vatandaşlarımızı kalıcı olarak evlerine çıkartacağız

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasının ardından İstanbul Valisi Davut Gül olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Gül, 'Önce 14 ev boşaltılmıştı şu an itibariyle 30 ev boşaltıldı. Bu evlerin normalde de boşaltılması lazımdı. Bunlar toplamda 114 kişiye denk geliyor. Şu an yaptığımız, evlerde yaşayanların kiracı mı ev sahibi mi bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Bugün ve yarın içerisinde kiracı olanları kiraya, ev sahibi olanları da ev sahibi olacak şekilde kalıcı olarak evlerine çıkartacağız' dedi,

DHA20 Nisan 2024 Cumartesi 09:45 - Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'da toprak kayması... İstanbul Valisi Gül: Vatandaşlarımızı kalıcı olarak evlerine çıkartacağız
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Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta dün saat 19.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmiş çevrede bulunan 30 bina ve 114 kişi tahliye edilmişti. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayın ardından tahliye edilen vatandaşların bir kısmı otellere bir kısmı ise kendi istekleriyle akrabalarının yanına yerleşmişti. Yaşanan olayın ardından İstanbul Valisi Davut Gül sabah saatlerinde olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

"BU EVLERİN NORMALDE DE BOŞALTILMASI LAZIMDI"

Vali Davut Gül incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Gül, "Arkamızda da gördüğünüz üzere burası riskli alan ilan edilmiş ve kentsel dönüşüm devam ediyor. Burada yer alan tek katlı evlerden 3 tanesi toprak kayması sebebiyle zarar gördü. Diğer evler de gerek yağmurdan gerekse de toprak kaymasında etkilenmemesi için tedbir amaçlı boşaltıldı. Önce 14 ev boşaltılmıştı şu an itibariyle 30 ev boşaltıldı. Bu evlerin normalde de boşaltılması lazımdı. Bunlar toplamda 114 kişiye denk geliyor. Şu an yaptığımız evlerde yaşayanların kiracı mı ev sahibi mi bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Bugün ve yarın içerisinde kiracı olanları kiraya, ev sahibi olanları da ev sahibi olacak şekilde evlerine çıkartacağız. Herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Buradaki operasyon tamamen tedbir amaçlı. Vatandaşlarımızın olası can kaybı ya da yaralanması olmaması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinesinde bütün kurumlarımızla birlikte yaptığımız bir organizasyon. Toprak kayması inşaat çalışması yapılan yerdeki meyilli arazilerde. Buradaki bölgenin genelinde bir toprak kayması tespit etmedik. Daha önce bilinen tespit edilen riskli yapı olarak da kayıtlarda olan ve yıkılması gereken fakat şimdiye kadar hak sahipleri ve belediyle arasında anlaşma olmadığı için taşınması geciken yapılar. Normalde toprak kayması olmasa bile buradaki yapıların taşınması lazım, yıkılması lazım" ifadelerini kullandı.

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