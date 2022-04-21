TÜGVA binasına bombalı saldırı

Edinilen bilgilere göre Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan TÜGVA Şubesi önünde sabah 05.30 sıralarında patlama yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğunu belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler sabah erken saatlerde bir kadının TÜGVA şubesi önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını tespit etti. Polis patlamanın ardından kaçan kadın zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan esnaf İbrahim Dönmez, "Sabah 5.30 civarında ben fırında malzemeleri pişiriyordum bir patlama oldu. Dışarı çıktığımda kimse yoktu. Karşı ay ocağından arkadaşlar çıktı" ifadelerini kullandı.

TÜGVA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

TÜGVA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Açıklamada, "Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa İlçe Temsilciliğimize yapılan bombalı saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Emniyet güçleri saldırı hakkında geniş kapsamlı soruşturma yürütmektedir. Saygılarımızla..." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN GAZİOSMANPAŞA'DA TÜGVA BİNASINDAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın da bulduğu binanın yanındaki patlama ilişkin açıklama yaptı. Zaman ayarlı EYP parçalarının bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bugün saat 06.00 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçemiz Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Şubesi önünde bir patlama ihbarı alınmıştır. Sevk edilen güvenlik görevlilerimizce yapılan ilk tespitlerde; binada cam kırılması ve dış cephede hasar meydana geldiği, herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığı anlaşılmıştır. Olay yerinde yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde edilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.