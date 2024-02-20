İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2024 Salı / 11 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9236
  • EURO
    33,4708
  • ALTIN
    2015.41
  • BIST100
    9344.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Gaziosmanpaşa'da üvey evlat dehşeti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 38 yaşındaki Dilek Y., üvey oğlu tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü.

AA20 Şubat 2024 Salı 19:29 - Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'da üvey evlat dehşeti
ABONE OL

Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yürüyen Dilek Y'nin (38) arkasından gelerek başına tabancayla ateş eden şüpheli, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Dilek Y'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cinayet mahallinde araştırma yapan ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, zanlının, Dilek Y'nin üvey oğlu Özkan Y. (24) olduğunu belirledi.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatılırken, Dilek Y'nin eşi Mehmetcan Y. (45) de gözaltına alındı.

Cinayet anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.