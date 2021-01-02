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Gaziosmanpaşa'da yangın faciası! 1 ölü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da devrilen elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

DHA02 Ocak 2021 Cumartesi 14:24 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 14:24
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Olay sabah saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Kuyumcuda çalıştığı öğrenilen 26 yaşındaki Serhat Çakmak annesiyle beraber yaşıyordu. Gece uyumak için odasına giren genç ısınmak için elektrikli ısıtıcıyı yaktı. Çakmak uyuduğu sırada elektrikli ısıtıcı devrildi. Odada küçük çaplı yangın çıkarken, oda dumanla doldu. Sabah uyandığında dumanı farkeden anne oğlunun odasına girdi. Oğlunu hareketsiz şekilde gören anne durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye,sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 26 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alan sevenleri de bina önüne gelirken, hayatını kaybeden gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaşanan olayı anlatan komşusu, "Sabah kalktığımızda çığlık sesi falan duyduk, bizde çıktık polis gelmişti. Yukarı çıktığımızda öldüğünü söylediler" diye konuştu.

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