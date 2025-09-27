Gazze gündeminde ikinci aşama… Bakan Fidan: İyi senaryoda “kendi kendini yönetme” var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Yoğun diplomasi trafiği geçirdik.

Gazze'de ateşkes sağlanmalı. Filistin BM'nin en önemli gündemiydi.

ABD Başkanı Trump'a Gazze ile ilgili beklentilerimizi açık bir dille aktardık. Filistin davasını en güçlü şekilde savunduk. Filistinlilerin haklı davasını her zaman, her platformda savunmaya devam edeceğiz.

(ABD Başkanı Trump'a) Gazze'de ateşkesin biran önce sağlanması gerektiğini ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasını şart olduğunu söyledik

Genel Kurul sırasında ve hemen öncesinde bazı Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıdıklarını ilan etmeleri, son derece önemli bir gelişme oldu.

Sayın Cumhurbaşkanımız Başkan Trump'ı hem ikili ziyaret için hem de gelecek yıl Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında ülkemize davet ettiler

Türk Hava Yolları'nın 75 adet geniş gövdeli ve 150 adet dar gövdeli uçak satın alması için anlaşma sağlandı. Ziyaret öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da ABD ile uzun süreli enerji tedariki için anlaşmaya varmıştı.

Ateşkes için çalışılırken sayısız defalar müzakereler oldu. Bir ara verildi tekrar katliamlar başladı. Ama diğer taraftan da yaptığımız iş birliğiyle geldiğimiz nokta rekor sayıda ülke Filistin'i tanıdı.

Filistin Devleti'nin tanınması için 65 bin kişinin hayatını kaybetmesine, 2 milyon kişinin aç bırakılmasına gerek yoktu.

Şu anda ortaya koyduğu tablo Filistin Devleti artık daha çok tanınıyor. İkinci aşama tanınan bir devlet değil yaşayan ve hayata geçen bir devlet aşaması. Bunun için atılması gereken adımlar var. Bunun için devam eden sıcak savaşın durması gerekiyor.

Filistin yönetiminin reform edilmesi var. Gazze'nin muhtemel bir ateşkes anlaşmasından sonra kendi kendini yönetmesine yönelik konular var. Bunlar iyi senaryoda inşallah hayata geçirmek istediğimiz konular.

Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Hangi aracı ne zaman kullanacağını iyi biliyor. Her zaman için barışçıl amaçlarla ve yöntemlerle ilerlemek istiyoruz. Muhataplarımızın bunu anlamadığı zaman da başka yöntemlerle cevap vermek devletimizin yükümlülüğüdür.

Cumhurbaşkanımız, küresel ölçekte sayılı liderlerden.