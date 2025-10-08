İSTANBUL 18°C / 13°C
Güncel

Gazze için sessiz kalmadılar! Eyüpsultan Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden gençlik yürüyüşü

Gazze soykırımının ikinci yılında Eyüpsultan Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri gençlik yürüyüşü düzenledi. Kendileri küçük vicdanları büyük öğrenciler Filistin'e desteklerini haykırdılar.

8 Ekim 2025 Çarşamba 11:02
Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Aksa Tufanı operasyonunun 2. yıldönümünde Filistin halkına destek olmak amacıyla anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Öğrenciler ellerinde Filistin bayrakları ve dövizlerle okul bahçesinden Eyüpsultan Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında öğrenciler, "Nehirden denize özgür Filistin", "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz", "Katil israil, Filistin'den defol", "Filistin halkı yalnız değildir" ve "Gazze'ye selam, direnişe devam" sloganları atarak Filistin'e destek mesajı verdi.

Meyanda yapılan konuşmalarda, Filistin'de yaşanan soykırıma ve insanlık dramına dikkat çekilirken yapılan dua sonrası etkinlik tamamlandı.

Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak, mazlumun yanında olmayı insani bir görev kabul ediyor, Filistin halkının yaşadığı acının sona ermesi ve dünyada barışın hâkim olması için tüm insanlığı duyarlılığa ve eyleme davet ediyoruz.

