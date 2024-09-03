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Gazze için susma! İletişim Başkanı Altun'dan uluslararası topluma ''sesimizi yükseltmeliyiz'' çağrısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uluslararası topluma Gazze'deki soykırıma karşı sesini yükseltme çağrısında bulundu. İletişim Başkanı Altun, 'Gazze'deki durumu görmezden gelmek, bu zulme ortak olmak demektir. Adalet ve insanlık adına, bu soykırıma son vermek için güçlü bir şekilde sesimizi yükseltmeliyiz.' dedi.

AA3 Eylül 2024 Salı 21:35 - Güncelleme:
Gazze için susma! İletişim Başkanı Altun'dan uluslararası topluma ''sesimizi yükseltmeliyiz'' çağrısı
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazzelilerin dünyanın gözleri önünde soykırıma uğradığını belirterek, uluslararası toplumun 333 gündür devam eden bu barbarlığa karşı birlik olup tepki göstermesi gerektiğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından, "Soykırım 333. gününde" etiketiyle Gazze'deki İsrail saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze için susma. Çünkü Gazze'de insanlığın en karanlık dönemlerinden biri yaşanıyor. 333 gündür süren saldırılar, şehirleri yerle bir etti." ifadelerini kullanan Altun, işgalci İsrail güçlerinin, hiçbir insani ayrım gözetmeden camilere, kiliselere, okullara, hastanelere bomba yağdırdığını, bölgede yaşanan ağır insanlık dramını belgelemek için çalışan gazetecileri kasıtlı ve sistematik şekilde hedef aldığını belirtti.

Gazze'deki çocukların, kadınların, yaşlı ve masum sivillerin temiz suya, yiyeceğe ve sağlık hizmetlerine erişim imkanı bulamadığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Gazzeliler dünyanın gözleri önünde soykırıma uğruyor. Bu soykırım, sadece Gazze'nin değil, tüm insanlığın vicdanını sarsmalıdır. Uluslararası toplumun 333 gündür devam eden bu barbarlığa karşı birlik olup tepki göstermesi gerekmektedir. Bu trajediyi durdurmak ve çocukların güvenliğini sağlamak için hep birlikte çaba göstermemiz gerekiyor. Gazze'deki durumu görmezden gelmek, bu zulme ortak olmak demektir. Adalet ve insanlık adına, bu soykırıma son vermek için güçlü bir şekilde sesimizi yükseltmeliyiz."

Altun, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramına ilişkin sözlerinin ve Gazze'deki çocukların görsellerinin yer aldığı videoya da yer verdi.

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