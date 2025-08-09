İSTANBUL 31°C / 23°C
Güncel

Gazze için umut fenerleri yanacak! Bu akşam Beyazıt'ta buluşuyoruz

Katil İsrail'in Gazze'yi topyekûn işgal kararı almasının ardından, sivil toplum kuruluşları İstanbul'da yürüyüş düzenleyecek. Bugün akşam namazından sonra Filistin'e Destek Platformu bünyesindeki 15 STK öncülüğünde başlayacak yürüyüşe binlerce vatandaş katılacak. 'Gazze'ye Umut Işığı Ol' temasıyla Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Camii'ne yapılacak yürüyüşte fenerler ile Gazze'deki soykırıma ve insani krize dikkat çekilecek.

9 Ağustos 2025 Cumartesi 07:52
Gazze için umut fenerleri yanacak! Bu akşam Beyazıt'ta buluşuyoruz
Terör devleti İsrail, hem açlığı silah olarak kullanıp hem de havadan bombardıman yaparak günden güne tükettiği Gazze'yi şimdi de karadan işgal kararı aldı. Soykırımın resmiyet maskesi ardına gizlendiği skandal karara, dünyanın dört bir yanından tepkiler yükseliyor.

AKŞAM NAMAZINDAN SONRA BAŞLAYACAK

Filistin'e Destek Platformu bünyesindeki STK temsilcileri de bu kapsamda 9 Ağustos Cumartesi akşam namazından sonra Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yürüyüş düzenleme kararı aldı. Megakentin birçok noktasından yürüyüşe akın akın gelecek olan vatandaşlar ise dünyanın sessiz çığlığı Gazze'nin sesi olmaya çalışacak.

FENERLERLE YÜREYECEKLER

"Gazze'ye Umut Işığı Ol" temasıyla düzenlenecek olan yürüyüşe vatandaşların telefonlarındaki fenerlerle katılması için çağrıda bulunuldu. Saat 20.30 sularında başlayacak olan yürüyüşle Türkiye'nin Filistin'in yanında dimdik durmaya devam ettiği tüm dünyaya ilan edilecek.

BİLAL ERDOĞAN'DAN KATILIM ÇAĞRISI

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yürüyüşün önemine dikkati çekerek "Cumartesi akşam namazından sonra Beyazıt Camisi'nden çıkıp Beyazıt Meydanı'nda toplanmayı, daha sonra da buradan Ayasofya'ya elimizde fenerlerle yürümeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Bu güçlü görüntüyü dünyaya verebilmek için bekliyoruz. Bu tür toplanmaların, görüntülerin çoğalmasına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

