Dünyanın dört bir yanından liderleri bir araya getiren TRT World Forum 2025, "Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere" temasıyla İstanbul'da başladı.

GAZZELİ GAZETECİLERDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ANLAMLI HEDİYE

Foruma katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada Gazze'de görev yapan 6 gazeteci ile görüştü.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki zulmünü dünyaya duyuran gazeteciler şehit edilen basın mensupları adına Başkan Erdoğan'a basın yeleği takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı her ulusal ve uluslararası programda soykırımcı İsrail'in katliamlarına tepki göstermiş ve Gazze'de işlenen insanlık suçları dolayısıyla katil Netanyahu başta olmak üzere soykırım şebekesinin yargılanması gerektiği çağrısında bulunmuştu.

HAYATINI KAYBEDEN GAZETECİLERİN SAYISI 256'YA ÇIKTI

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılardan bu yana yaşamını yitiren gazetecilerin sayısının 256'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son saldırılarında Filistin gazetesinde çalışan Muhammed el-Muniravi'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik düzenlediği saldırıların kınandığı açıklamada, Arap Gazeteciler Birliği, Uluslararası Gazeteciler Birliği ile dünyada basınla ilgili tüm kurumlar, Gazze'deki gazetecilere karşı yürütülen sistematik saldırıları kınamaları ve işlenen suçların durdurulması için ciddi baskı yapmaları çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılardan bu yana yaşamını yitiren gazetecilerin sayısının 256'ya yükseldiği aktarılan açıklamada ayrıca İsrail saldırılarından Batı ülkeleri de sorumlu tutuldu.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasının ardından, 28 Ekim'de Gazze'ye yeniden saldırılara başlatmıştı.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunan İsrail ordusunun salı akşamından itibaren Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu bugün ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuştu.