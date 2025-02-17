Gazze Mahkemesi Başkanı ve Eski BM Filistin Özel Raportörü Prof. Richard Falk, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Filistin'in geleceği ve Türkiye'nin Filistin mücadelesine ilişkin konuşan Prof. Falk, "Suriye özgürlüğüne kavuştu. Bu Filistin için de bir umut oluşturuyor mu? Dünya siyaseti belirsizliğini koruyor ve bu kapsamda Filistin'i nasıl bir gelecek bekliyor?" sorusunu şu şekilde cevapladı:

İSRAİL'İN ATAKLARI BÖLGEDE BARIŞIN ÖNÜNE GEÇİYOR

- Suriye'nin bağımsızlığa kavuşmasında belki direkt bir etkisi olmamasına rağmen, İsrail'in Suriye'ye karşı aktif bir şekilde neredeyse atağa geçmesi tabi ki çok önemli. Bölgedeki barışı tehlikeye sokacak durumda. Ama yine de burada olanların daha etkili bir biçimde anlaşabilmesi için büyük güçlerin ne yapması gerektiğini bilmemiz gerekir. Orta Doğu'da olabilecek her türlü aktivitede büyük güçlerin önemi var. O da ABD ya da diğer Batılı ülkelerin nasıl davranacakları...

BÖLGEDE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞKA 'LİDER' YOK

Prof. Richard Falk, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan özelinde ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle bölgede bu derece önemli etki sağlayabilecek başka bir lider gözükmüyor. Güçlü hareket ediyor. Bölgede geniş bir savaşın ortaya çıkmaması son derece önemli. Türkiye'ni İsrail'in karşısında denge oluşturması bakımından önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum." dedi.

İSTANBUL'DA GAZZE MAHKEMESİ ÖZEL KONFERANSI DÜZENLENDİ

Gazze Mahkemesi Özel Konferansı, "Dünya Siyasetinin Belirsizliği ve Filistin'in Geleceği" başlığıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen konferansta, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Cüneyt Yenigün, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve ICYF Başkanı Taha Ayhan konuşma yaptı.

Yenigün, "Dünya Siyasetinin Belirsizliği ve Filistin'in Geleceği" başlıklı konferansın, "dünya kamuoyunun İsrail'in işkencesi altındaki Filistinlileri desteklediğini" duyurmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

ABD'de cumhuriyetçi ve demokrat siyasetçilerin "Yahudi lobisinin kontrolünde" olduğunu ifade eden Yenigün, bu durumun Filistin davası için problem oluşturduğunu belirtti.

Yenigün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesinin "uluslararası hukukun üstündeymiş gibi davrandığını" söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." sözünü hatırlattı.

Zülfikar da Filistin meselesinin "bugünün sorunu" olmadığını ve tarihinin eskiye dayandığını kaydederek İstanbul Üniversitesi'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı bildiri yayımlayan ilk üniversitelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin uluslararası işbirlikleriyle bölgede önemli rol üstlendiğini belirten Zülfikar, "Türkiye, bu önemli rolü, barış, insan haklarına riayet ve dünyaya huzur getirme temelli olarak gerçekleştirmek istiyor." dedi.

Ayhan ise Gazze'deki soykırımın etkilerinin küresel ölçekte ele alınmasının önemini vurgulayarak, Filistin davasını destekleme konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Gazze'deki ve tüm Filistin topraklarındaki durumun giderek "daha karmaşık bir hal aldığını" söyleyen Ayhan, konferansın düzenlenmesine katkı sağlayan İstanbul Üniversitesi Rektörü Zülfikar'a teşekkür etti.