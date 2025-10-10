İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Gazze mesajı! Türk İHA'sı Akdeniz'de ay-yıldız çizdi

Gazze'de ilan edilen tarihi ateşkesin ardından Türkiye'ye ait bir insansız hava aracı (İHA) Akdeniz'de ay-yıldız şeklinde rota çizdi.

10 Ekim 2025 Cuma 08:33
Gazze mesajı! Türk İHA'sı Akdeniz'de ay-yıldız çizdi
Gazze'de Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşması sağlandı. Gazze'de kalıcı barışa giden sürecin ilk aşamasının tamamlanmasında Türkiye büyük bir rol oynadı.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yoğun çabalarından dolayı teşekkür etti. Trump "Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsen olayla ilgilendi, Hamas'la bağlantı kurdu" ifadelerini kullandı.

Tarihi ateşkesin duyurulmasının ardından Türk İHA'sı Akdeniz'in uluslararası sularında uçarak ay-yıldız şeklinde rota çizdi.

Radar görüntülerine yansıyan uçuş, ilgi gördü. GOLGE63 çağrı işaretini kullanan İHA, Kuzey Kıbrıs'ın doğusundan Akdeniz'in uluslararası hava sahasına girdi. İsrail açıklarına gelen İHA, keşif görevini yaparken, Türk bayrağı rotası izledi.

