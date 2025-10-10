Gazze'de Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşması sağlandı. Gazze'de kalıcı barışa giden sürecin ilk aşamasının tamamlanmasında Türkiye büyük bir rol oynadı.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yoğun çabalarından dolayı teşekkür etti. Trump "Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsen olayla ilgilendi, Hamas'la bağlantı kurdu" ifadelerini kullandı.

Tarihi ateşkesin duyurulmasının ardından Türk İHA'sı Akdeniz'in uluslararası sularında uçarak ay-yıldız şeklinde rota çizdi.

Radar görüntülerine yansıyan uçuş, ilgi gördü. GOLGE63 çağrı işaretini kullanan İHA, Kuzey Kıbrıs'ın doğusundan Akdeniz'in uluslararası hava sahasına girdi. İsrail açıklarına gelen İHA, keşif görevini yaparken, Türk bayrağı rotası izledi.