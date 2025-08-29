İSTANBUL 30°C / 20°C
Gazze tezkeresi Meclis'te kabul edildi... Dünyaya çağrı: Filistin ambargosunu kırın

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un imzasını taşıyan, İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

29 Ağustos 2025 Cuma 18:50
Gazze tezkeresi Meclis'te kabul edildi... Dünyaya çağrı: Filistin ambargosunu kırın
TBMM Başkanı Kurtulmuş'un imzasını taşıyan, İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Başkanlığı tezkeresinden: "İsrail hükümeti, soykırım politikalarından vazgeçene kadar BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulunuyoruz."

TBMM Başkanlığı tezkeresiyle tüm ülke parlamentoları, İsrail ile askeri ve ticari ilişkilerini sonlandırmaya, Filistin'e yönelik ambargoyu kırmak için harekete geçmeye davet edildi.

