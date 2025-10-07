İSTANBUL 19°C / 14°C
Gazze'de ateşkes müzakereleri! MİT Başkanı Kalın yarın Mısır'a gidecek

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde Gazze konulu ateşkes müzakerelerine katılacak.

7 Ekim 2025 Salı 19:04
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, yarın Şarm El Şeyh kentinde Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelere katılacak.

Kalın'ın katılacağı görüşmelerde öncelikli gündem maddeleri, Gazze'de ateşkesin sağlanması, esir takasının gerçekleştirilmesi ve insani yardımların ulaştırılması olacak.

MÜZAKERELER ÖNCESİ DİPLOMASİ TRAFİĞİ

MİT Başkanı Kalın, yarın katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileri ile ikili temaslarda bulundu.

Geçen hafta Doha'da yapılan görüşmelerin ardından dolaylı müzakere süreci Mısır'da başlamış ve Türkiye de müzakerelerde yer almıştı.

