  Gazze'de can kaybı 72 bin 123'e yükseldi! İnsanlık dramı sürüyor
Gazze'de can kaybı 72 bin 123'e yükseldi! İnsanlık dramı sürüyor

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 123'e ulaştı.

AA7 Mart 2026 Cumartesi 13:56 - Güncelleme:
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 48 saatte 3 Filistinlinin cenazesi ile 3 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 640 kişinin öldürüldüğü, 1707 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 753 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 123'e, yaralı sayısının 171 bin 805'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

