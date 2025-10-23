Gazze'de güvenlik devriyesi... MSB kaynakları: TSK görev üstlenmeye hazır

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerin Irak ve Suriye'deki görev sürelerinin 3 yıl uzatılmasına ilişkin, "Türkiye'nin milli güvenliğine tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklar doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması ve Suriye'deki istikrarın tesisine dair çabaların pekiştirilmesine devam edilecek." ifadesi kullanıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesine, sınırları korumaya, karada, denizde ve havada ülkenin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiğine vurgu yapan Aktürk, Suriye harekat alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen "tünel imha" faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat ve Münbiç'te imha edilen tünel uzunluğunun 702 kilometreye ulaştığını söyledi.

Aktürk, hudutların tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğunu ve geçen hafta 281 kişinin yakalandığını, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 8 bin 24 olduğunu bildirdi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Hafta içerisinde engellenen 827 şahısla birlikte bu yıl içerisinde hududu geçemeden engellenen kişi sayısının 54 bin 719'a ulaştığı bilgisini paylaşan Aktürk, "Hatay hudut hattında bu hafta içerisinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde 2 bin 440 uçaksavar mühimmatı, 40 el bombası, 37 fünye, 1 AK-47 piyade tüfeği ve 1 RPG roketatar ile 3 kilo 384 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." dedi.

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın eriştiği yüksek caydırıcılık kapasitesiyle küresel düzeyde müessir bir güç haline geldiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 21 Ekim'de yapılan oylama ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak ve Suriye'deki görev süresinin 30 Ekim 2025 itibarıyla 3 yıl, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) kapsamındaki görev süresinin 31 Ekim 2025 itibarıyla 2 yıl uzatılmasına ilişkin tezkereler kabul edilmiştir. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya, istikrar ve güvenlik tesisi çabalarını sekteye uğratmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, Türkiye'nin milli güvenliğine tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklar doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması ve Suriye'deki istikrarın tesisine dair çabaların pekiştirilmesine devam edilecek, İsrail-Lübnan Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler çatısı altında oluşturulan 'Barış Gücü'ne 2006 yılından bu yana sağlanan katkı ile Lübnan'da barışın tesisi ve idamesi amacıyla bölgedeki güvenlik koşullarının iyileştirilmesi, istikrarın sağlanması ve Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin kapasite inşasına yardım edilmesi çalışmaları sürdürülecektir."

İSRAİL

İsrail'in, Gazze'de tesis edilen ateşkes anlaşmasına tümüyle uymasını beklediklerini belirten Aktürk, "İsrail'in, enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmak üzere gönderilen ekipmanların ve insani yardım malzemelerinin girişini engellememesini bekliyoruz. Ayrıca, Filistin toprağı olan ve işgal altında bulunan Batı Şeria'nın ilhakına yönelik İsrail Meclisi'nde alınan hukuksuz kararı reddediyor, bölgedeki barış, huzur ve istikrar arayışlarına engel olma amacıyla atılan bu saldırgan ve provokatif adımın Batı Şeria'nın Filistin toprağı olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğinin altını çiziyoruz." şeklinde konuştu.

Aktürk, Suriye'nin, tek devlet, tek ordu ilkesi doğrultusunda egemenlik ve toprak bütünlüğünün desteklendiğini dile getirerek, "Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılmasına yönelik yakın işbirliğimiz kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda, Savunma ve Güvenlik Genel Müdürümüz başkanlığındaki Milli Savunma Bakanlığı heyetimiz, 16 Ekim'de Suriye'yi ziyaret ederek Suriye Savunma Bakanı ile savunma ve güvenlik konularında görüşme gerçekleştirmiştir." ifadelerini kullandı.

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ

Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Er Eyüp Güner'e bir kez daha Allah'tan rahmet dileyen Aktürk, "19 Ekim'de Kadıköy İstanbul'da büyük bir fedakarlık, insani ve vicdani sorumluluk bilinciyle hareket ederek denize düşen engelli vatandaşlarımızın hayatını kurtaran Hava Piyade Er Soner Narçin'i canını hiçe sayarak sergilediği örnek davranışından dolayı takdir ve tebrik ediyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralanan vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun diyoruz." dedi.

Aktürk, TSK'nın, operasyon ve görevlerinin yanı sıra, çok boyutlu tehdit ortamına uyum sağlamak amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de kesintisiz olarak sürdürdüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:

"Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen ileri taktik liderlik kursu, NATO bölgesel planlarının ve bunlarla eş güdümlü olarak terör tehdidine karşı tedbirlerin test edilmesi maksadıyla Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı Norveç, Müşterek Kuvvet Komutanlığı İtalya ve 3'üncü Kolordu Komutanlığı İstanbul olmak üzere 3 ayrı tatbikat merkezinde gerçekleştirilen Steadfast Duel On Guard Tatbikatı devam etmektedir. Ayrıca, Denizli'de Ferdi Seferberlik Eğitimi ile Estonya'da Bold Adra ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Falcon Strike tatbikatlarının 27 Ekim'de başlaması planlanmaktadır. Diğer yandan, 24-31 Ekim tarihleri arasında Saros Körfezi Çanakkale'de mayın harekatı unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmek amacıyla 'Nusret-2025 Davet Tatbikatı' icra edilecektir. Tatbikat süresince ayrıca, Karadeniz'de mevcut sürüklenen mayın tehdidi ile Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Karadeniz'deki demirli mayınların temizlenmesi maksadıyla Mayın Karşı Tedbirleri eğitimleri de icra edilecektir. Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının yanı sıra 5'i fiili, 19'u gözlemci olmak üzere 24 ülkenin katılacağı tatbikatın 'Seçkin Gözlemci Günü' 30 Ekim'de yapılacaktır."

Tatbikata, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında Çanakkale'ye liman ziyareti yapan İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Thaon Di Revel ve Crotone, İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait Sella ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru Evropi gemilerinin de katılacağını aktaran Aktürk, şu bilgileri paylaştı:

"TCG Giresun tarafından, Mısır ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100'üncü yılı kapsamında, 27-30 Ekim tarihleri arasında İskenderiye Mısır'a, İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Fasan tarafından 25-28 Ekim tarihleri arasında Aksaz Marmaris'e, Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Dumitrescu tarafından ise 30 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Erdek/Balıkesir'e liman ziyaretleri yapılması planlanmaktadır. Afrika'nın huzur ve istikrarına verdiğimiz önem ile artan askeri eğitim ve işbirliği faaliyetlerimiz kapsamında, Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama kurtarma, deniz gözetimi eğitimi ve desteği sağlanması maksadıyla Senegal'de bulunan deniz karakol uçağımız; çevre tanıma ve eğitim amaçlı ilk uçuşunu 21 Ekim'de gerçekleştirmiştir."

SAVUNMA SANAYİ

Tuğamiral Aktürk, savunma sanayisinin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin daha da arttığını vurgulayarak, "Son bir hafta içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, 'Mayın/El Yapımı Patlayıcı Tespit Robotu' muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak ilk defa envantere alınmış, ASFAT Anonim Şirketimizin ana yükleniciliğinde inşa edilen 'Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi' BOTAŞ'a teslim edilmiş, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlamıştır." açıklamasında bulundu.

Personel ve askeri öğrenci alım temin faaliyetlerinin planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini anlatan Aktürk, "14 Ekim'de başlayan '2025 Yılı Muvazzaf Subay Temini' başvuruları 2 Kasım'a kadar uzatılmıştır. Kasım, Aralık 2025 ve Ocak 2026 dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2025 itibarıyla e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilecektir." ifadelerini kullandı.

Aktürk, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı verdiği destansı mücadelenin sonunda kurulan Cumhuriyetin 102'nci yıl dönümünü kutlayarak, "Başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birçok etkinlikle kutlayacaklarını ifade eden Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"29 Ekim'de Anıtkabir'de tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikat ve Ankara'da geçit töreni, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 24 gemi ile 24 liman ziyareti, birçok ilimizde muharip uçak geçişi ile Antalya'da SOLOTÜRK, Kırklareli'de Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları, Mehteran, Armoni Mızıkası ve Bando Komutanlıklarımız tarafından birçok ilimizde konserler başta olmak üzere asırlık Cumhuriyet'imize yaraşır etkinlikler icra edilecektir. Ayrıca askeri müzelerimiz 29 Ekim'de halkımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Eurofighter uçağı tedariki kapsamında sözleşme aşamasına geçildiğinde tarafımızdan resmi bilgilendirmeler yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'ı ziyareti sırasında gündeme gelen Eurofighter tedarikiyle ilgili sorular üzerine kaynaklar, yerli ve milli savaş uçağı KAAN'ın teslimatları başlayana kadar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerek duyulacak sistemlerin başta müttefikler olmak üzere ilgili ülkelerden tedarik edilmesinin planlandığını ifade etti.

Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edildiğini belirten kaynaklar, "Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Eurofighter uçağı tedariki kapsamında sözleşme aşamasına geçildiğinde tarafımızdan resmi bilgilendirmeler yapılacaktır. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemelidir." dedi.

MSB kaynakları, "Gazze Görev Gücü"nde Türk askerinin görev yapıp yapmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Gazze'de iki yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir. Bu kapsamda Gazze Görev Gücünün kurulmasına yönelik olarak Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi (Civil-Military Coordination Center - CMCC) tesis edilmiştir. Bu yapıya bağlı olarak güvenlik devriyesi, sivil altyapıların korunması, insani yardım, sınır güvenliği, yerel güvenlik güçlerinin eğitim faaliyetlerinin icra edilmesi ve ateşkesin takip edilmesi görevleri tevdi edilen Uluslararası İstikrar Gücü (International Stabilization Force-ISF) kurulması planlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklarına devam etmektedir. Türkiye ateşkes anlaşmasının 4 garantör ülkesinden biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askeri istişareleri sürdürmektedir."

"DİKKATLE VE HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ"

Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine kaynaklar, Suriye hükümetinin tüm kurum ve birimleriyle yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"13 Ağustos 2025 tarihinde 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' imzalanması sonrası Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmektedir. Bununla birlikte SDG terör örgütünün Suriye Ordusuna entegrasyonu kritik öneme sahiptir, bu hususu dikkatle ve hassasiyetle takip ediyoruz. Bu kapsamda SDG terör örgütü Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir. Suriye'nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için büyük öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın işbirliğini sürdürmeye ve 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır."