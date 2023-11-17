Gazze'deki soykırıma dikkati çekecekler! AK Partili ilçe belediyelerinden ortak etkinlik

AK Parti'li ilçe belediyeleri, Gazze konusunda sessiz veya kayıtsız kalmanın gelecek nesiller tarafından yargılanacak bir ihmalkarlık olacağından hareketle bir ay boyunca 11 tür etkinlik düzenleme kararı aldı.

"İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze" başlıklı etkinlikler, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla 20 Kasım ile 30 Aralık arasında tüm belediyelerin kültür merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Sempozyumlar, paneller, konferanslar, söyleşiler, şiir dinletileri, sergiler, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, tiyatro gösterimleri, konserler ve yarışmalar ile Gazze konusundaki tarihsel ve sosyal bağlamın yeniden anlaşılması, toplumsal hafızanın korunması ve İsrail'in 1917'den beri Gazze'ye karşı uyguladığı soykırımın kamuoyuna anlatılması hedefleniyor.

Programın ilk etkinliği, aynı zamanda Dünya Çocuk Hakları Günü olan 20 Kasım Pazartesi saat 14.00'te tüm kültür merkezlerinde eş zamanlı yapılacak. Etkinlik salonlarında Gazze'de katledilen çocukların isimleri koltuklara yazılacak ve "Tay" adlı çizgi film gösterilecek.

Tüm etkinliklerin tanıtım ve duyuruları, özel hazırlanan "insanlıgınonursinavigazze.com" web sitesi ile sosyal medya adresleri üzerinden yapılacak.